Danıştay'dan Proje Okulları Kararı - Son Dakika
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Danıştay'dan Proje Okulları Kararı

22.07.2026 16:21
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Eğitim-İş, proje okullarındaki atamalarda objektif kriterlerin zorunlu olduğunu vurguladı.

(SAMSUN) -Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Eğitim-İş Samsun Şubesi Özlük ve Hukuk Sekreteri Kubilay Altuntaş, proje okullarındaki görevlendirmelerde idarenin takdir yetkisinin somut, nesnel ve yargısal denetime elverişli kriterlere dayanması gerektiğine, aksi halde tesis edilen işlemlerin hukuka uygun kabul edilemeyeceğine hükmettiğini bildirdi.

Altuntaş, yaptığı açıklamada, açılan bir davada Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nin öğretmen aleyhine verdiği kararın, Danıştay 2. Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti.

Danıştay'ın, proje okullarındaki görevlendirmelerde idarenin takdir yetkisinin somut, nesnel ve yargısal denetime elverişli kriterlere dayanması gerektiğini, aksi halde tesis edilen işlemlerin hukuka uygun kabul edilemeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Altuntaş, "Bu karar yalnızca tek bir davanın sonucu değildir. Aynı zamanda, Eğitim-İş'in yıllardır dile getirdiği liyakat, eşitlik, şeffaflık ve hukuki güvenlik taleplerinin de yargı tarafından haklı bulunduğunun açık göstergesidir" dedi.

Danıştay kararının önemli bir hukuki ilkeyi ortaya koyduğunu vurgulayan Altuntaş, benzer durumda bulunan bazı öğretmenlerin farklı yargı süreçleri nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkati çekti.

Altuntaş, şunları kaydetti:

"Samsun'daki bazı idari dava dairelerinde görülen benzer uyuşmazlıklarda verilen kararlar, mevzuat gereği Danıştay temyiz incelemesine konu olamamış ve kesinleşmiştir. Buna karşın Danıştay'ın son kararı proje okulu atamalarında objektif kriterlerin bulunmamasının hukuka aykırı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle aynı hukuki durumda bulunan öğretmenler arasında, yalnızca davalarının görüldüğü mahkeme ve kanun yolu farklılığı nedeniyle hak kayıpları oluşmuştur."

Altuntaş, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Danıştay'ın ortaya koyduğu hukuki ilkeler doğrultusunda, temyiz yolu kapalı olduğu için mağduriyet yaşayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin idari düzenlemeler ve yeniden yapılacak objektif değerlendirmelerle gecikmeksizin giderilmesini istediklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Danıştay'dan Proje Okulları Kararı - Son Dakika

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