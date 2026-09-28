Danıştay savcısı Muğla Milas İkizköy'de kamu yararı mütalaası vermişti - Son Dakika
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Danıştay savcısı Muğla Milas İkizköy'de kamu yararı mütalaası vermişti

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Danıştay savcısı Muğla Milas İkizköy\'de kamu yararı mütalaası vermişti
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Muğla Milas İkizköy'de Akbelen Ormanı çevresindeki yaklaşık 200 parsele yönelik acele kamulaştırma davasında Danıştay savcısı kamu yararı mütalaası vermişti. Köylüler nöbeti sürdürürken Muhtar Nejla Işık, bir şirketin kazancı için yerinden edilemeyeceklerini söyledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de, Akbelen Ormanı çevresindeki yaklaşık 200 parsele yönelik acele kamulaştırma işlemine karşı açılan davanın ardından köylülerin nöbeti sürüyor. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, "Bir şirket daha çok zengin olacak diye köylüleri hiç kimse yerinden yurdundan edemez. Bu mülkiyet hakkımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde, Akbelen Ormanı çevresindeki yaklaşık 200 parsele yönelik acele kamulaştırma işlemine karşı köylülerin mücadelesi devam ediyor.

Acele kamulaştırma işlemine ilişkin dava 16 Eylül'de Danıştay 6. Dairesi'nde görülürken, Danıştay Savcısı kamulaştırma kararında "kamu yararı" bulunduğu yönünde mütalaa vererek, köylülerin açtığı iptal davalarının reddedilmesini talep etmişti.

Davanın ardından Akbelen Ormanı çevresindeki nöbetlerini sürdüren İkizköylüler, bugün akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi.

Nöbet alanında açıklama yapan İkizköy Muhtarı Nejla Işık, şöyle konuştu:

"Şu an İkizköy'de ata topraklarımızda, gönülden bağlı olduğumuz topraklarımızda yine nöbetteyiz. Bu kaçıncı nöbet bilmem. Toprağımız için, zeytinlerimiz için, ormanımız için, doğamız için yıllardır mücadele veriyoruz, nöbet tutuyoruz. Onlarca dava açtık ve en önemlisi bizim kaderimizi belirleyecek davamızın duruşması geçtiğimiz hafta görüldü. Orada bütün köylüler şunu haykırdık. Buradaki kamu yararı bu köydür, bu köydeki topraklardır, üstünde akan derelerdir, içindeki kuyumuzdur, zeytinimizdir dedik. Bu haklılığımızla biz bu davayı er ya da geç kazanacağız. O yürütmeyi durdurma da zaten burada acelecilik yok diye Danıştay hakimleri yürütmeyi durdurma kararında belirtmişti. Bugün burada yine açıkça haykırıyoruz. Bu toprakların gerçek sahibi biziz.

Biz buraya bir yerlerden çıkıp gelmedik. Atalarımızın mezarları da burada. Atalarımızın emek verdiği zeytin ağaçları da burada. Ellerimizle yaptığımız evimiz, barkımız, hayvanımız, her şeyimiz burada. şunu açık ve net söylüyoruz. Bir şirketin karı için, bir şirket daha çok zengin olacak diye biz fakir fukara, köylüleri hiç kimse yerinden yurdundan edemez. Bu mülkiyet hakkımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz ve asla buradan çıkmayacağız. Buradan kamuoyuna tekrar haykırıyoruz. Bu davada er ya da geç kazanacağız. O güne kadar İkizköy'ün, Akbelen'in sesi olmaya devam edin. Gözünüz kulağınız burada olsun. Biz bitti demeden bu davada bu mücadele de bitmedi, bitmeyecek."

Kaynak: ANKA
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