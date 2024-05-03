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DAP ve SERKA, Erzurum'da işbirliği için toplandı

DAP ve SERKA, Erzurum\'da işbirliği için toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yetkilileri, Erzurum'da işbirliği ve istişare için bir araya geldi. Toplantıda, bölge için yapılacak işbirliği imkanları ele alındı ve projeler değerlendirildi. DAP ve SERKA'nın desteklediği projelerle bölgede ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı hedefleniyor.

03.05.2024 11:32
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) yetkilileri işbirliği ve istişare için Erzurum'da toplandı.

Başkanlık toplantı salonunda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in başkanlık ettiği toplantıya, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, DAP İdaresi Koordinatörleri ile Serhat Kalkınma Ajansı YDO Koordinatörleri ve uzmanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı iki ayrı kurum olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi. Demirdöğen, "Ama amaçlarımız aynı. Siz özel sektörü de dikkate alıyorsunuz biz ise kamuya destek verip, kamu eliyle desteklerin vatandaşlara ulaşmasını sağlıyoruz. Onun dışındaki faaliyetlerimiz hemen hemen benzer. Bu toplantıda, bölge için yapabileceğimiz işbirliği imkanlarını ele alacağız. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri olarak yıllardır bölgede uyumlu ve irtibatlı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, şunları söyledi:

"İl çalışma merkezlerimizin farklı olması nedeniyle sık sık bir araya gelemiyoruz. Bugün buraya gelerek hem tanışmak hem de bölgemizde bugüne kadar neler yaptık, sonrasında da uzun zamandır Sonuç Odaklı Programlar (SOP) dediğimiz temel alanlar hakkında da DAP Bölge Kalkınma İdaremize bilgi vererek, kesişen, örtüşen, mükerrer olmayacak veya işbirliği geliştirebileceğimiz alanları tespit etmeye çalışacağız. Bizim bir kaç önerimiz olacak, sizin talepleriniz varsa onları ele alacağız. Projelerimizi istişare etme amacıyla buraya geldik."

Konuşmaların ardından, Serhat Kalkınma Ajansı'nca sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde bugüne kadar desteklenen projeler hakkında sunum yapıldı. Kurumlar arası işbirliğinin ele alındığı toplantıda, bölge illeri için öncelik oluşturan alanlar ve projeler değerlendirildi.

DAP ve SERKA gibi iki paydaş kurum tarafından desteklenen proje ve güdümlü projelerle; bölgede ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlamaya çalışıldığı belirtilen toplantıda, ortak çalışma arzusundan söz edildi. Bölgenin rekabet gücünü yükseltmek, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve oluşturulan bu katma değerin önemli bir kısmının bölgede kalmasını sağlamak için uygun yatırım alanlarının belirlenmesinde istişarenin önemine vurgu yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DAP ve SERKA, Erzurum'da işbirliği için toplandı - Son Dakika

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