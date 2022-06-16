Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği - Son Dakika
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Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği

16.06.2022 11:05
Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en dar gelirli bölgeleri arasında yer alan eski Bağlar bölgesinde her gün onlarca aileyi ziyaret edip taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, resmi kayıtlara göre Türkiye'nin en dar gelirli bölgeleri arasında yer alan eski Bağlar bölgesinde her gün onlarca aileyi ziyaret edip taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Asansör kullanılmayan eski yapılarda 8-10 kat yürüyerek çıkan Başkan Beyoğlu, "Belki fiziken yoruluyoruz ancak manevi anlamda bundan haz alıyoruz. Bizi sevgiyle bağrına basan vatandaşlarımıza olan muhabbetimiz heyecanımızı yüksek tutuyor" dedi.

Resmi verilere sosyal yardım almak için devlet kurumlarında kaydı bulunan en fazla vatandaşın yaşadığı bölgelerin başına gelen Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin eski Bağlar bölgesinde Bağlar Belediyesi, ilçe nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan bölgeye fiziki olumsuzluk ve engellere rağmen hizmet götürmek için yoğun çaba harcıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin ve devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla her gün onlarca aileyi, asansör kullanılmayan 8-10 katlı yapıları yürüyerek ziyaret ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyerek bir yandan gönüllerini alırken, bir yandan da çözümler üretmeye gayret ediyor.

Gönül buluşmaları son hızla devam ediyor

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber, 'gönül seferberliği' adını verdiği buluşmalarda misafir olduğu evlerde sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, hemen her kesimin derdiyle dertlenmeye çalıştıklarını ve yaşadıkları fiziki zorluk ve yorgunluğa rağmen bundan haz aldıklarını söyledi. "Kendisini halkın hizmetine vakfeden insan yorulmaz" diyen Başkan Beyoğlu, belediyenin tüm kaynak ve imkanlarını ilçenin hizmeti için seferber ederken, bu ziyaretlerle de halkın gönlüne dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Bizim için belediyecilik gönül işidir"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendileri için belediyeciliğin gönül işi olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini ileterek ilerliyoruz, en ucra köşelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bazen 8-10 katı yürüyerek çıkmak zorunda kaldığımız oluyor. Gayeniz hizmet etmek ise ve halis niyetle gönüllere dokunmak istiyorsanız, fiziki yorgunluğun önemi yok. Manevi anlamda aldığınız haz ve vicdan rahatlığı bunun önüne geçer. Vatandaşlarımızın yaşam şartlarına yerinde müşahede ediyoruz, onların dualarıyla enerjimizi yeniliyoruz, en küçük tatlı sözle büyük mutluluk duyuyoruz. Sorun dinlerken kimi zaman sarf ettikleri sitemleri de değerli buluyoruz. Biz bu yüzden belediyecilik gönül işidir diyoruz" diye konuştu.

Kaynartepe Mahallesindeki buluşmalarda renkli görüntüler yaşandı. Başkan Beyoğlu, ara sokaklarda seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan seyyar satıcıdan toplu olarak aldığı taze nohutları çocuklara ikram etti. Mahallede ikamet eden hasta ve engelli vatandaşları ziyaret eden Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte kendisine aktarılan talepleri dinledi. Vatandaşların hayat pahallılığı ile ilgili şikayetlerine Başkan Beyoğlu, "Allah'ın izniyle bu zor günler de geçecek. Bugüne kadar büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ülkemiz bunların da üstesinden gelecektir inşallah" dedi. - DİYARBAKIR

Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği
Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği
Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği

YORUMLAR
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Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü Beyoğlu'nun Çınarlı öğrencilerle kurduğu gönül köprüsü Bağlar Belediyesinden kaldırım işgaline ve fiyat artışına yönelik denetim Bağlar Belediyesinden kaldırım işgaline ve fiyat artışına yönelik denetim
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dar gelirli ailelere ulaşmak için gönül seferberliği - Son Dakika

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