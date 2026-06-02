Darende Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını yaptı

Darende Belediye Meclisi Haziran ayı olağan tToplantısı, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda ilçenin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve geleceğe yönelik projeler ele alınarak gündem maddeleri görüşüldü. Meclis üyeleri tarafından çeşitli konularda değerlendirmeler yapılırken, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak kararlar karara bağlandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Bozkurt, Darende'nin gelişimi ve vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ortak akıl ve istişare anlayışıyla ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bozkurt, Haziran ayı meclis toplantısında alınan kararların ilçe ve vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA