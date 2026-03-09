Engelli, öksüz ve yetimler iftarda buluştu

Darende Belediyesi, engelliler ile öksüz ve yetimlere yönelik iftar programı düzenledi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve merhametin arttığı bir zaman dilimi olduğunu belirterek, "Mübarek Ramazan ayının rahmeti, bereketi ve huzuru hepimizin üzerine olsun" dedi.

Başkan Bozkurt, engelli kardeşlerinin hayatın içinde gösterdiği azim, sabır ve güçlü duruşun kendilerine ilham verdiğini kaydederek, "Gerçek engel kalplerde olur. Sevgi, anlayış ve dayanışma olduğunda aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Darende Belediyesi olarak hemşehrilerinin yanında olmaya ve gönüllere dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Programda çocukların yüzündeki tebessümün kendilerine umut ve mutluluk verdiğini belirten Bozkurt, "Çünkü onların sevinci, yarınlara olan inancımızı ve umudumuzu daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Biz Darende'de büyük bir aileyiz" diyerek, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Bozkurt, Ramazan'ın bereketini paylaştıkları bu güzel akşamın gönüllerini daha da yakınlaştırmasını diledi.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MALATYA