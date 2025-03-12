Darende'de Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Darende'de sazlık alanda yangın

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, 16.00 sıralarında Darende ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki sazlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.