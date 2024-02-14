Darıca Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle bir araya gelerek onların kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için destek verdiklerini belirtti.

14.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:22
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Gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizim Darıca'nın gençleriyle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Programdaki konuşmasında, gençleri önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediye Başkanı ve bir ağabeyiniz olarak sizleri çok seviyor ve önemsiyorum. Bizim Darıca'nın gençleriyle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spordan eğitime ve kültür sanata kadar Darıca'da gençler istedikleri her alanda en iyi eğitimi alabilsin diye spor kompleksleri, sanat akademileri, kültür sanat merkezleri inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerin elinden tutmaya ve yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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