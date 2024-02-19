Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyesi olarak uyum içerisinde olarak Darıca'mızı hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz" dedi.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık; Kars Digor Türkmeşen Köyü, Giresun Çamoluk Okçaören Köyü ve Erzurum Aziziye Akdağ Köyü Derneğine konuk oldu. Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeleri anlattı.
Hizmetlerin aksamaması için uyum ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık 5 yıldır Darıca Belediyesi olarak gerek hükümetimiz gerekse de Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde ilçemize birçok önemli eser kazandırdık. Bu uyum ve işbirliğini yeni dönemde de sürdürerek Darıca'mızı hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Hizmetin devamı için uyum ve işbirliği çok önemli. Hükümetimizin önemli yatırımları olacak. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın seçim beyannamesinde önümüzdeki dönem için ilçemize çok önemli projeleri olacak. Uyum ve işbirliği ile kazanan Darıca olacak" dedi.
Darıca'yı ortak akılla yönetmeyi sürdüreceklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin fikirlerini önemsiyoruz. Her fırsatta bir araya gelerek görüş ve önerileri dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Darıca'mızı ortak akılla yönetmek için bu tür istişarelere önem veriyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmetlerle uyum içinde çalışmaya devam edecek - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?