Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmetlerle uyum içinde çalışmaya devam edecek - Son Dakika
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Yerel

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmetlerle uyum içinde çalışmaya devam edecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmetlerle uyum içinde çalışmaya devam edecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi ile uyum içinde çalışarak ilçeyi hizmetlerle donatmaya devam edeceklerini belirtti. Bıyık, ziyaret ettiği köy derneklerine yapılan çalışmaları ve gelecek projeleri anlattı.

19.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:39
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyesi olarak uyum içerisinde olarak Darıca'mızı hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık; Kars Digor Türkmeşen Köyü, Giresun Çamoluk Okçaören Köyü ve Erzurum Aziziye Akdağ Köyü Derneğine konuk oldu. Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeleri anlattı.

Hizmetlerin aksamaması için uyum ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, "Yaklaşık 5 yıldır Darıca Belediyesi olarak gerek hükümetimiz gerekse de Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde ilçemize birçok önemli eser kazandırdık. Bu uyum ve işbirliğini yeni dönemde de sürdürerek Darıca'mızı hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Hizmetin devamı için uyum ve işbirliği çok önemli. Hükümetimizin önemli yatırımları olacak. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın seçim beyannamesinde önümüzdeki dönem için ilçemize çok önemli projeleri olacak. Uyum ve işbirliği ile kazanan Darıca olacak" dedi.

Darıca'yı ortak akılla yönetmeyi sürdüreceklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin fikirlerini önemsiyoruz. Her fırsatta bir araya gelerek görüş ve önerileri dinliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Darıca'mızı ortak akılla yönetmek için bu tür istişarelere önem veriyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hizmetlerle uyum içinde çalışmaya devam edecek - Son Dakika

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