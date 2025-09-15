Darıca Belediye Başkanı, Yeni Eğitim Yılına Okul Ziyaretleriyle Başladı - Son Dakika
Darıca Belediye Başkanı, Yeni Eğitim Yılına Okul Ziyaretleriyle Başladı

15.09.2025 10:46  Güncelleme: 10:47
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Her pazartesi geleneksel hale getirdiği okul ziyaretlerine yeniden başladı ve gençlerin eğitimine destek olma sözü verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi günü geleneksel hale getirdiği okul ziyaretlerine yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla yeniden başladı. Okulun ilk günü öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ile birlikte Ayfer Gazanfer Güngör İlkokulu'nda bayrak törenine katılarak öğrencilerle İstiklal Marşı okuyup iyi dersler temennisinde bulundu. Öğrencileri sınıflarına uğurlayan Başkan Muzaffer Bıyık, gençleri önemsediklerini belirterek, "Her pazartesi farklı bir okulumuza giderek kıymetli gençlerimizle hasbihal ediyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bu ziyaretlere yeniden başladık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya gelmek bizlere her zaman enerji veriyor. Gençleri önemsiyoruz. Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Sizler gelecekte bu bayrağı bizden devralarak ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Bunun için sizin kendinizi en iyi şekilde eğitebilmeniz için Darıca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Geleceğimizin teminatı gençlerin her zaman yanında olacağız"

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de öğrencilere iyi dersler dileyerek, "Darıca Belediyesi her yıl güzel bir uygulama gerçekleştiriyor. Devletin bütün kurumları olarak uyum ve işbirliği içinde ilçemizin her alanda daha iyi gelişmesi için el birliği ile çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerin her zaman yanında olacağız. Allah tüm gençlerimize zihin açıklığı versin. Sizlerin iyi yetişmesi ülkemizin geleceği için çok önemli. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Taleplerini dinledi

Bayrak töreninin ardından öğretmenler odasını da ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Dönmez, okul idaresi ve öğretmenlerle görüşerek taleplerini dinledi. Eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, eğitim camiasıyla iç içe olmayı sürdüreceklerini söyledi. Okul müdürü ve öğretmenler de kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Yaşar Dönmez ve Başkan Muzaffer Bıyık'a eğitime verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, kocaeli, Eğitim, Yerel, Son Dakika

