Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor

16.05.2022 12:58
Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor

Darıca Belediyesi, "Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum" projesi çerçevesinde 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor.

Darıca Belediyesi, " Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum" projesi çerçevesinde 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor.

Darıca Belediyesi, düzenlediği tarihi ve kültürel gezi faaliyetleri çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören lise öğrencilerini Çanakkale'ye götürüyor. "Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum" projesi çerçevesinde ilk kafilede yer alan 311 öğrenci yola çıkarken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, gençleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık, toplamda 3 bin genci Çanakkale'ye götüreceklerini söyledi.

Amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Muzaffer Bıyık, "Bu yolculuk hayatınızda çıkacağınız en anlamlı yolculuklarda biri. Bundan 107 yıl önce bu vatan için şehit olan ecdadımızın ziyaretine gidiyorsunuz. Bu ziyaretleri kesinlikle turistik gezi olarak düşünmemek gerekir. 250 bin şehidimizin bulunduğu ecdadımıza bol bol dua götürelim. Manevi iklimi yerinde teneffüs edelim. 'Çanakkale'ye Dedeme Gidiyorum' projesiyle Çanakkale'yi sadece tarih kitaplarında okutulan ders olmaktan çıkartıp o ruhu gençlerimize yaşatmayı amaçlıyoruz. O gün Çanakkale'de göğsünü siper eden şehitlerimize borcumuz olduğunu düşündüğümüz için bu geziyi yapıyoruz. 250 bin şehidimiz ve binlerce gazimizin vatan, millet, bayrak sevgisi ile iman gücünü anlamalı ve anlatmalıyız. İstiyoruz ki her vatan evladı öğrenim süresince en az bir kez buralara gitsin ve görsün. Bu geziye katılan gençlerimiz umuyorum ki yeni bir ruh ve heyecanla döneceklerdir. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor
Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor
Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor

YORUMLAR
500
Çanakkale dolu yağışı etkili oldu Çanakkale dolu yağışı etkili oldu Kocasinanlı gençler Çanakkale Ruhunu yerinde hissedecek Kocasinanlı gençler Çanakkale Ruhunu yerinde hissedecek

Muzaffer Bıyık, Yüksel Kara, Çanakkale, Vatan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:22 Polis aracı kullandığı anları videoya alan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilecek
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:48:56. #1.12#
SON DAKİKA: Darıca Belediyesi, 3 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement