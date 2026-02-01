Darıca'da gençlik yatırımları incelendi - Son Dakika
Darıca'da gençlik yatırımları incelendi

Darıca'da gençlik yatırımları incelendi
01.02.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
Darıca Belediyesi, gençlerin eğitim, kültür ve spor alanlarında gelişimini destekleyen projeleri 'İz Bırakan Genç Eserler' programında sergiledi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, geleceğe yapılan yatırımların gençlere odaklandığını belirtti.

Darıca Belediyesi'nin eğitimden spora, kültürden teknolojiye kadar gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler, "İz Bırakan Genç Eserler" programında görücüye çıktı.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından yürütülen "AK Belediyeler İz Bırakan Genç Eserler" Projesi kapsamında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan ile birlikte ilçede gençlere yönelik hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi.

Program kapsamında gençlerin eğitim, kültür ve sosyal gelişimine katkı sunan önemli merkezler ziyaret edildi. Millet Kütüphanesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi ve Darıca Hizmet Kompleksi gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca'da gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini önceleyen bir anlayışla projeler ürettiklerini belirterek, gençlerin her alanda desteklenmesini temel hedef olarak gördüklerini ifade etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Darıca Şehir Stadyumu Sentetik Saha, Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu, E-Spor Merkezi, Ahmet Çalık Spor Kompleksi ve Futbol Sahaları, Darıca Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzları ile Yapımı devam eden Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ziyaret edilerek gençlere sunulan imkanlar yerinde incelendi.

"Gençliğe yapılan her yatırım, Darıca'nın ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır"

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere yönelik projelerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Eğitimden spora, kültürden teknolojiye kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençliğe yapılan her yatırım, Darıca'nın ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

Muzaffer Bıyık, gençlerin sadece bugünün değil yarının da teminatı olduğunu vurgulayarak, Darıca Belediyesi olarak gençleri merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Eğitimden kültüre, spordan teknolojiye kadar her alanda gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri imkanları artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Bıyık, gençlerin hayallerine dokunan, onları geleceğe hazırlayan projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ise Darıca Belediyesine teşekkür ederek, "AK Belediyeler İz Bırakan Genç Eserler Projemiz kapsamında Darıca'da çok kıymetli çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık'ın gençlere değer veren, onların gelişimini önceleyen vizyoner projeler üretmesi son derece kıymetli. Gençliğe yapılan bu yatırımlar için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Muzaffer Bıyık, Yerel Yönetim, Teknoloji, Gençlik, Kültür, Yerel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
