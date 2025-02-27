Darıca Belediyesi, Ramazan Ayı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

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Darıca Belediyesi, Ramazan ayının ilçede ruhuna uygun yaşanması amacıyla birbirinden farklı projeleri hayata geçirecek.

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla esnaf denetimlerini artırdı. Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Gıda üretimi yapan noktalarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde yoğunlaşarak mamullerin daha sağlıklı ve temiz şartlarda üretilmesi için denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, ürünlerin gramajlarına, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Camiler Ramazan'a hazır

İlçe genelindeki camilerde de Ramazan öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, cemevi ve mescit gibi tüm ibadethanelerin içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

Teravihlerde Ramazan şerbeti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, belediye olarak ramazan ayına hazır olduklarını ifade ederek, "Ekiplerimiz yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Hemşerilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabileceklerdir. Ayrıca ramazan öncesi vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için esnaf denetimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Her akşam farklı mahallemizde Teravih namazının ardından Ramazan şerbeti ikramımız olacak. Hep birlikte huzurlu bir ramazan yaşamayı rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

İhtiyaç sahiplerine yardım

Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kartı ve koli yardımında da bulunacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her gün farklı mahallelerde eşiyle birlikte ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyecek.

Aşevi ile sıcak yemek dağıtımı

Darıca Belediyesi geleneksel hale gelen sıcak yemek yardımlarını bu yıl da gerçekleştirecek. Darıca Hizmet Kompleksi'nin alt katında kurulan aşevi ile her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımında bulunulacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da aşevini ziyaret ederek son durum hakkında bilgiler aldı ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadınlar ve çocuklara özel programlar

Darıca'da ramazan ayının 7'den 70'e herkes için dolu dolu geçmesi için çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, kadınlar ve çocuklar için de özel programlar hazırladı. Ramazan ayı boyunca mahalle konaklarında ve KİGEM binalarında kadınlara yönelik mukabele programları düzenleyecek olan Darıca Belediyesi çocuklar için de Hacivat-Karagöz gibi orta oyunları düzenleyecek. Teravih namazları sonrası şerbet ikramıyla birlikte belirli bölgelerde çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlenerek çocukların Ramazan ayını coşkuyla geçirmesi sağlanacak. - KOCAELİ