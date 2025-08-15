Darıca\'da Deprem Anması ve Gelecek İçin Güvenli Yapı Vurgusu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümünde, "Amacımız gelecek nesiller için güvenli ve dirençli bir Darıca inşa etmek" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri andı. Deprem gerçeğini unutmadıklarını vurgulayan Bıyık, ilçede hem kentsel dönüşüm hem de afet hazırlıkları konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Bıyık, afetlere hızlı ve etkili müdahale için Afet İşleri Müdürlüğünü kurduklarını, bünyesinde oluşturulan Darıca Arama Kurtarma Birimi'nin (DARK) muhtemel afetlerde görev alabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

"Hafızamızdan asla silinmeyecek bir felakettir"

1999 depreminin hafızlardan silinmeyecek olan bir felaket olduğunu dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, binlerce vatandaşımızı yitirdiğimiz, hafızamızdan asla silinmeyecek bir felakettir. 17 Ağustos'u unutmadık, unutturmayacağız. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu acı tecrübe bize afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz"

Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak depreme hazırlık kapsamında önemli adımlar attıklarını da vurgulayarak şunları söyledi: "İlçemizin güvenli bir geleceğe hazırlanması için kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ayrıca afetlere karşı koordineli ve hızlı müdahale için Afet İşleri Müdürlüğünü kurduk. Bu müdürlük bünyesinde oluşturduğumuz Darıca Arama Kurtarma Birimi (DARK) ile olası afetlerde hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek kapasiteye sahibiz. Afet bilincinin yaygınlaştırılması, güvenli yapılaşmanın teşvik edilmesi ve halkın eğitimlerle bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Darıca Aşevimizi de hizmete açarak olası afet durumlarında sıcak yemek desteğinde bulunacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Amacımız, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de güvenli ve dirençli bir Darıca inşa etmektir." - KOCAELİ