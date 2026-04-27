Darıca\'da sünnet şöleni kayıtları başladı

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Yetkililer kayıtların yoğun şekilde devam ettiğini, kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceğini ifade ederek, vatandaşlardan acele etmelerini istedi. Tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak durum tespit formunu doldurarak Darıca Belediyesine başvurmaları gerekiyor. İşlemlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak ya da 444 7441 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi. - KOCAELİ