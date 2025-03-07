Darıca'da Yetim ve Öksüz Çocuklar İçin İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Darıca'da Yetim ve Öksüz Çocuklar İçin İftar Programı Düzenlendi

Darıca\'da Yetim ve Öksüz Çocuklar İçin İftar Programı Düzenlendi

Darıca Belediyesi, Ramazan ayında 'Bir Gülümsemen Yeter' etkinliğiyle yetim ve öksüz çocukları iftar sofrasında bir araya getirerek sosyal dayanışmayı pekiştirdi.

07.03.2025 12:18  Güncelleme: 12:20
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Darıca'da düzenlenen "Bir Gülümsemen Yeter" programıyla yetim ve öksüz çocuklar, aileleri ile birlikte iftar sofrasına oturdu.

Darıca Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da yetimleri unutmadı. Ramazan ayını dolu dolu geçiren ve maneviyatına uygun gelenekleri yaşatan Darıca Belediyesi, "Bir Gülümsemen Yeter" etkinliği ile ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocukları iftarda bir araya getirdi. Darıca Konferans Salonu'nda gerçekleşen iftar programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan ve aileler katıldı.

Çocuklara önce eğlendi sonra iftar açtı

Darıca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, iftar öncesinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi, ardından da yakınlarıyla birlikte oruç açtı. Yetimlerle birlikte iftar açan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizler yetim peygamberin ümmeti olarak yetimlerine her zaman sahip çıkan anlayışta olduk. Yetim yavrularımızın yüzünü güldürmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Yetimlerle sadece bugün değil, her zaman birlikte olmaya da devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yetim çocuklarla her zaman yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik içinde olacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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