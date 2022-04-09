Darıca'ya yeni cazibe merkezi - Son Dakika
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Darıca'ya yeni cazibe merkezi

09.04.2022 10:47
Darıca'ya yeni cazibe merkezi

Büyükşehir tarafından 10 yıllığına kiralanan Basın İlan Kurumu (BİK) binasında hummalı bir çalışma yapılıyor.

Büyükşehir tarafından 10 yıllığına kiralanan Basın İlan Kurumu (BİK) binasında hummalı bir çalışma yapılıyor. Tesisler en kısa zamanda 'Darıca Gençlik Merkezi' adıyla kapılarını açacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmaları çerçevesinde kente yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bir süre önce Darıca Bayramoğlu'nda bulunan BİK'e ait tesisleri 10 yıllığına kiralayan Büyükşehir, burada 'Darıca Gençlik Merkezi' adı altında yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Yaklaşık 5 yıldır kullanımda olmadığı için tadilat isteyen bina, yüklenici firma tarafından bakım ve onarımdan geçiriliyor. Tesiste binanın iç cephe boyası, belirli alanların parke ve seramik işleri, cam ve pencereleri ile çatı, asma tavan, silikon, dış cephe boyamaları gibi birçok muhtelif iş yapılıyor. Yaklaşık 45 dönüm arazi üzerinde yer alan tesiste 22 odalı otel binası, 6 bloktan oluşan 76 odalı konaklama tesisleri, restoran, sosyal tesis, oyun grupları, 3 adet tek katlı 24 odalı prefabrik personel konutu, açık-kapalı havuz, basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor. - KOCAELİ

Darıca'ya yeni cazibe merkezi
Darıca'ya yeni cazibe merkezi
Darıca'ya yeni cazibe merkezi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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