Datça Betçe İçme Suyu Projesinin 3. Etabı Tamamlanıyor

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Datça Betçe'nin içme suyu projesinin 3 bin 500 metresi tamamlandı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından Datça'nın Betçe bölgesinde başlatılan 3. etap içme suyu projesinin yaklaşık 3 bin 500 bin metrelik kısmı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir ve ikinci etabıyla birçok mahallenin su sıkıntısını ortadan kaldırdığı Datça Betçe projesinin üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumalı ve Yazı Mahallelerine yapılacak 8 kilometrelik içme suyu hattının yaklaşık 3 bin 500 metresi tamamlandı.

Mahalle sakinlerinden ve eski muhtar Tuğrul Çetin daha önceleri mahallede su sıkıntısının bulunmadığını belirterek, "Geçmişte burada s sıkıntısı yoktu. Fakat kuraklıktan dolayı su sıkıntısı oldu. Ben şu anki durumdan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MUSKİ'den memnunum" dedi.

35 yıldır yazı Mahallesinde esnaflık yaptığını ve ilk defa bu yaz bu kadar büyük bir kuraklık gördüklerini söyleyen Selda Topuz, "35 yıldır bu mahallede işletmeciyim. Ben bu çalışmayı çok iyi buluyorum, bu sene çok susuz kaldık. Önceki seneler daha iyi ide ama çok kuraklık oldu, yaz çok sıcak geçti. Bahçedeki kuyu bile kurudu. Damlama sistemi yaptık bahçemizi sulamak için. Bahçemizi öyle suladık. Şu anda MUSKİ ekipleri ilgileniyorlar. Patlak olduğunda hemen gelip yapıyorlar. Burada susuzluk çok zordu. Biz çocukluğumuzda kuyulardan taşıyorduk suyu. Şimdi herkesin evinde su var" dedi.