Datça'da açık deniz yüzücüleri Atatürk'ü 88. yılında denizde saygı duruşuyla andı - Son Dakika
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Datça'da açık deniz yüzücüleri Atatürk'ü 88. yılında denizde saygı duruşuyla andı

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Datça\'da açık deniz yüzücüleri Atatürk\'ü 88. yılında denizde saygı duruşuyla andı
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Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Open Water Swimming ekibi, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümünde Kumluk Plajı'nda denize girip saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ellerinde Türk ve Atatürk bayraklarıyla denize giren yüzücüler, Atatürk'e sevgi ve özlemini dile getirdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Open Water Swimming ekibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde denizde saygı duruşunda bulundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Datça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kumluk Plajı'nda bir araya gelen açık deniz yüzücüleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla denize girdi. Saat 09.05'i gösterdiğinde denizde bir araya gelen ekip üyeleri, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ü anmak için gerçekleştirilen etkinlikte yüzücüler, denizde açtıkları bayraklarla anlamlı görüntüler oluşturdu. Datça Open Water Swimming ekibi, etkinlikle Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkGüncelDatçaMuğlaYaşamYerelSon Dakika

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