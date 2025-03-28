Datça\'da anlamlı proje ile yaşlı çınarların bayramları kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde "Yan Yanayız" projesi kapsamında lise öğrencileri yaşlı çınarların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Yan Yanayız" projesi kapsamında Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede bulunan bir kahvehaneye giderek burada bulunan yaşlı vatandaşların bayramlarını kutladı. Öğrenciler yaşlı çınarlarla sohbet ederek onların geçmiş tecrübelerini dinleme fırsatı buldu. Sohbet sırasında eski gelenekler öğrencilere aktarılırken, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA