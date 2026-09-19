Datça’da gaziler için tören düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler rahmet ve minnetle anılırken gazilerin vatan için ortaya koyduğu fedakarlıklar bir kez daha vurgulandı. Törende konuşan Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Kurmay Albay Erdal Candan, gazilerin Cumhuriyetin teminatı olduğunu belirterek gençlere, kendilerine bırakılan emanete sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Datça Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Datça Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Datça Temsilciliği tarafından anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kıbrıs Gazisi Erdal Candan, 19 Eylül'ün vatanın bağımsızlığı ve bekası uğruna mücadele eden gazilerin şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyledi. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verilmesinin gaziliğin taşıdığı anlamı ortaya koyduğunu ifade eden Candan, "19 Eylül Gaziler Günü, Aziz Vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğrunda canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür" dedi.

Gazilere hitaben konuşan Candan, şehitler ile gazilerin Cumhuriyetin teminatı ve temel taşları olduğunu belirterek, "Sizler Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sizler Mavi Vatan'ın mimarlarısınız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine de dikkat çeken Candan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Gaziliğin yalnızca bir unvan değil, Türk vatanseverliğinin ve kahramanlığının yaşayan bir destanı olduğunu vurgulayan Candan, terör olaylarında hayatını kaybeden asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşları da rahmet ve minnetle andı.

"Gençler, sizlere bırakılan emanete sahip çıkın"

Konuşmasının bir bölümünde gençlere seslenen Candan, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için mücadele eden gaziler ve mücahitlerin büyük fedakarlıklar ortaya koyduğunu belirterek, "Onlar sizler ve geleceğimiz için canlarını ortaya koyarak şehit-gazi oldular. Emanete sahip çıkınız" dedi. Candan, gençlerin geçmişte yaşanan mücadeleleri ve gazilerin tecrübelerini dikkate alarak Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmalarının önemine işaret etti.

Datça'daki gazi sayısının 16 olduğunu açıklayan Candan, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete irtihal eden gazileri ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Hayatta olan gazilere de esenlik dileyen Candan, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Törende ayrıca öğrenci Ece Selçuk, 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin şiirini seslendirdi. Program, gerçekleştirilen tören ve konuşmaların ardından sona erdi.