Datça\'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça ilçesinde hareketlilik arttı. Tatilcilerin ilçeye yoğun ilgi göstermesiyle birlikte özellikle sahil kesimleri ve turistik işletmelerde gözle görülür bir yoğunluk yaşandı.

Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve eşsiz koylarıyla bilinen Datça, bayram tatilinde tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldı. İlçeye gelen vatandaşlar, hem dinlenme hem de doğayla iç içe vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti. Bayram yoğunluğunun başlamasıyla birlikte ilçe esnafı da sezona hareketli bir giriş yaptı. Özellikle restoran, kafe ve sahil işletmelerinde artan müşteri yoğunluğu dikkat çekerken, işletme sahipleri bu durumun ekonomik anlamda ilçeye önemli katkı sağladığını belirtti. Esnaf, bayram tatilinin Datça turizmine canlılık kattığını ifade ederek, sezonun geri kalanından da umutlu olduklarını dile getirdi. İlçede yoğunluğun bayram süresince artarak devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA