Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor - Son Dakika
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Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor

10.05.2022 11:17
Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mavi Yeşil Okullar" projesi çerçevesinde düzenlenen Satranç Ligi müsabakaları Datça'da başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mavi Yeşil Okullar" projesi çerçevesinde düzenlenen Satranç Ligi müsabakaları Datça'da başladı.

Öğrencilerin kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında farkındalık oluşturulması, doğayla barışık, çevreye duyarlı, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürütülen Mavi Yeşil Okullar projesinde sportif etkinlikler de yer alıyor.

Sportif etkinlikler çerçevesinde Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Mavi Yeşil Okullar Satranç Ligi İlçe Müsabakaları, Datça Satranç Eğitim Merkezi'nde başladı. 39 satranç sporcusu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar iki gün boyunca devam edecek. - MUĞLA

Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor
Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor
Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor
Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor

YORUMLAR
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Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar, Muğla, Datça, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Datça'da öğrenciler satrançta şampiyonluk için mücadele ediyor - Son Dakika


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