Davulcu Recep, Tavşanlı'nın Gözdesi

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Davulcu Recep eğlencelerin aranan ismi oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen düğün, asker uğurlama ve çeşitli etkinliklerde davul çalan Recep Dağdelen, ilçenin sevilen simalarından biri oldu.

Recep Dağdelen, eşsiz yeteneğiyle 6 yıldan bu yana çaldığı davul, etkinliklere ayrı bir renk katıyor. Saz ve söz ustası yöre sanatçısı Halil Göksu'nun yanında davul çalmaya başlayan Dağdelen, kendini geliştirerek eğlencelerde aranan isimlerden oldu. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği Recep Dağdelen, geleneksel Türk müziğinin yaşatılması konusunda önemli bir rol oynuyor. Davul sesleri eşliğinde oynanan yöresel oyunla, ilçede unutulmaz anlara sahne oluyor. Fabrikada çalışan Recep Dağdelen, evli ve 2 erkek çocuk babası.