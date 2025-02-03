Davut Aydın, Yenişehir\'de Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

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Bursa'nın Yenişehir içesinin önceki dönem Belediye Başkanı Davut Aydın, ziyaretlerine devam ediyor.

Yenişehir'e bağlı 61 kırsal ve 10 mahallede vatandaşlar ile buluşmaya devam eden Davut Aydın her gün bir mahalleyi ziyaret ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Davut Aydın, "Görev yaptığımız süre içinde her zaman bizleri samimi ve sıcak kanlı bir şekilde karşılayan kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ederek onların çayını içme fırsatım oluyor. Kendilerine gösterdikleri ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA