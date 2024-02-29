Davutoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
KIRIKKALE - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim çalışmalarına katılmak üzere geldiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı seçim bürosuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti seçim bürosunda açıklama yapan Davutoğlu, "Seçim bittikten sonra bu beldenin hepsi size aittir. Kim kazanırsa herkese hizmet etmekte hükümlü ve sorumlu şehrin emini olacaksınız. Taşını, toprağını, suyunu koruyacaksınız" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim çalışmaları için Kırıkkale'nin Keskin ilçesini ziyaret etti. Davutoğlu, ilk ziyaretini Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'a yaptı. Burada bir süre başkan Yıldırım ile makamda görüşen Davutoğlu, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı seçim bürosuna da geçen Davutoğlu, burada partililerle bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Zehra Candan ile sohbet eden Davutoğlu, "Seçim bittikten sonra bu beldenin hepsi size aittir. Kim kazanırsa herkese hizmet etmekte hükümlü ve sorumlu şehrin emini olacaksınız. Taşını, toprağını, suyunu koruyacaksınız" ifadesini kullandı.
Esnaf ve vatandaş buluşmalarının ardından Keskin Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi'ni de ziyaret eden Davutoğlu, kurs gören kadınlarla sohbet etti. Son olarak da partisinin ilçe başkanlığı binasında Belediye Başkan Adayı Şabab Yücel Gedikali ve partililerle birlikte basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
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