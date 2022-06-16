Davutoğlu: , Osmaniye'de: "İstediğiniz Televizyon Kanalını Seçin, İstediğiniz Pelikancı Gazetecileri de Karşımıza Oturtun. Dava Nedir, Sana da O...

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde; "İşte bugün yine Sayın Erdoğan, bizim hakkımızda; dava vesaire diyerek birtakım iddialarda bulunmuş. İstediğiniz televizyon kanalını seçin, istediğiniz moderatörü bulun, istediğiniz Pelikancı gazetecileri de karşımıza oturtun. Sayın Erdoğan, dava nedir, sana da o Pelikan çetesine de öğreteyim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığının kurul yıldönümü etkinliği için bulunduğu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlara seslendi. Davutoğlu, şunları söyledi:

"İşte bugün yine Sayın Erdoğan, bizim hakkımızda; dava vesaire diyerek birtakım iddialarda bulunmuş. İstediğiniz televizyon kanalını seçin, istediğiniz moderatörü bulun, istediğiniz Pelikancı gazetecileri de karşımıza oturtun. Sen de otur, ben de oturayım. Sayın Erdoğan, dava nedir, sana da o Pelikan çetesine de öğreteyim. Sayın Bahçeli sen de topla istediğin gazeteciyi. İstediğin televizyonlara çıkalım. Sana da milliyetçilik nedir, Türklük nedir, Türk nedir sana da öğreteyim."