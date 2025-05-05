Dayanışma Ziyareti: Rahip Kavak'tan Taziye - Son Dakika
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Dayanışma Ziyareti: Rahip Kavak'tan Taziye

Rahip Kavak, Sırrı Süreyya Önder için Van'da taziye ziyaretinde bulundu, dayanışma mesajları iletti.

05.05.2025 17:55
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(VAN) - Van Uluslararası Kilisesi Rahibi Muharrem Kavak, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlanan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Van İl Başkanlığı'na taziye ziyaretinde bulunarak, dayanışma mesajlarını iletti.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziyelerin kabul edildiği DEM Parti Van İl Başkanlığı binası, farklı inanç ve topluluklardan ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Van Uluslararası Kilisesi Rahibi Muharrem Kavak da DEM Parti Van İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek, Önder'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Rahip Kavak, ziyareti sırasında, Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Tüm halklarımızın ve inançlarımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in Van'daki taziyesi, farklı kesimlerden gelen ziyaretçilerle birlikte, bir dayanışma ve birlik mesajına dönüştü.

Kaynak: ANKA

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