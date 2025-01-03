Dazkırı’da Tarımsal Verimlilik Artışı

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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde verimliliği arttırmak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından arazi etüt çalışması yapıldı.

Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından tarımsal sulama amaçlı tesislerin uygunluk belgesi ve modern basınçlı sulama sisteminin kurulması projesi çerçevesinde arazi etütleri gerçekleştirildi. Proje ile bölgedeki ürün verimliliğinin arttırılması amaçlanıyor. - AFYONKARAHİSAR