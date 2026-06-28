Dede Mesleğini Yaşatan Tohumcu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dede Mesleğini Yaşatan Tohumcu

Dede Mesleğini Yaşatan Tohumcu
28.06.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuğu sürdürerek yerli üretime katkı sağlıyor.

Gaziantep'te yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan mesleğini sürdürerek Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük arazide meyve ve sebze tohumları üretiyor.

Gaziantep'te yaşayan ve yıllardır tarımın içinde yer alan 62 yaşındaki Mehmet Ekrem Sebzeci, dedesinden miras kalan tohumculuk mesleğini Gaziantep'in gözdesi Zincirli Bedesten'de 52 yıldır severek devam ettiriyor. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi çeşitli illerde bulunan yaklaşık 3 bin dönümlük geniş arazilerde yetiştirdiği çeşitli meyve ve sebzelerden elde ettiği tohumları gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba harcıyor. Geleneksel yöntemlerle üretim yapan Sebzeci, ürettiği tohumları Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçilere ulaştırarak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de yerli üretimin devamlılığına destek veriyor.

"57 yıldır baba ve dede mesleğini yaşatıyorum"

3 bin dönüm arazi üzerinde sertifikalı tohum üreterek dede mesleğini yaşattığını belirten Tohum üreticisi Mehmet Ekrem Sebzeci, "57 yıldan beri bu sektördeyim baba ve dede mesleğini yaşatıyorum. Tohumlar kendi üretimimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş bölgelerinde tohum üretiyoruz. Sertifikalı olarak paketleyip satıyoruz. Gaziantep'te bu sektörden üç tane var ve bizde bu sektörlerden biriyiz. Yılda yaklaşık 3 bin dönüm arazi üzerine tohum ekiyoruz. Bu tohumları Türkiye genelinde satıcılara gönderiyoruz. Turp, maydanoz, roka, marul, fasulye, havuç gibi çeşitli meyve ve sebze tohumları bulunduruyoruz" dedi.

"Tohumların hasat ve paketlenme süreci ortalama 6 ay sürüyor"

Tohum ekimi ve hasat süreci hakkında bilgi veren Sebzeci, "Tohum ekimi, hasat süreçleri ve paketlenmesi ortalama 6 ay arası sürüyor. Tohumlar verimli ve sertifikalı, kontrollü ve izolasyonlu üretim yapıyoruz. Tohum almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler arasında toprak analizi önemle yer almaktadır. Ekim zamanı ile iklim şartlarına dikkat edilmeli aynı zamanda ilaçlama ve gübreleme gibi hususlara dikkat edilmeli. Su verimine uygun sulanmalı. Ekim zamanlarında gereken bilgileri üreticilere paylaşıyoruz. Bu zamana kadar satış yaptığımız kişilerden olumlu dönüşler aldık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Miras, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dede Mesleğini Yaşatan Tohumcu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

13:30
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
13:07
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:52:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Dede Mesleğini Yaşatan Tohumcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.