Dede Yaylası Şenlikleri öncesi hazırlıklar yerinde incelendi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve İl Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ile il genel meclis üyeleri Dede Yaylası'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, tarihi ve kültürel mirasın korunması, manevi bağların güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "Geleneksel Bahaddin Gazi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri" öncesi tüm altyapı ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesi için yürütülen faaliyetler detaylıca ele alındı.

Heyet, şenliklerin tarihe, kültüre ve manevi değerlere sahip çıkma noktasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm Karabüklü vatandaşları Dede Yaylası'ndaki buluşmaya davet etti.

Geleneksel Bahaddin Gazi Anma Günü ve Dede Yaylası Şenlikleri, 2 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Dede Yaylası'nda gerçekleştirilecek.