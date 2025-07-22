Dedeli Belediyesi Araç Filosunu Yeni Kepçe ile Güçlendirdi

Ağrı'ya bağlı Dedeli Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Dedeli Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve sahadaki çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Veysi Durak'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında belediyeye 1 adet yeni hidromek kepçe kazandırıldı. Yeni iş makinesi, operatör Bilal Bey'e zimmetlenerek aktif olarak hizmete alındı.

Belediye Başkanı Durak, yeni kepçenin belediye çalışmalarında önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "Dedelimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli katkıdan dolayı Milletvekilimiz Sayın Ruken Kilerci'ye gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni kepçeyle birlikte Dedeli Belediyesi'nin özellikle altyapı ve yol bakım çalışmalarında daha hızlı ve etkili hizmet sunması hedefleniyor. - AĞRI