Defne Belediyesi, Afetzede Çocuklara Ayakkabı Dağıttı

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Hatay'da afetzede çocukları unutmayan Defne Belediyesi, ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi.

Asrın felaketinin izlerini silmeye çalışan Defne Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Defne Belediyesi, Orhanlı Mahallesi'nde yaşayan çocuklara ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi. Çocukları sevinden Defne Belediyesi'nde ayakkabı dağıtımına Başkan Halil İbrahim Özgün'de katıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Özgün, "Defne Belediyesi olarak, ihtiyaçları karşılamak ve daha güzel bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkın yararına projeler üretmeye ve toplumumuzun her kesimine destek olmaya kararlıyız" dedi. - HATAY