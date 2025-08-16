Defne\'de Çocuklar Sanatla Buluştu

Defne Belediyesi tarafından Girne Mansuroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar sanat çoşkusu yaşadı.

Defne ilçesinde bulunan Girne Mansuroğlu Kültür Merkezi ev sahipliğinde sanat etkinliği düzenlendi. Çocukların kendi elleriyle hazırladıkları sanat çalışmaları ve rengarenk çiçekler renkli anlara sahne oldu. Düzenlenen programda; sanat, sevgi ve paylaşımın ön planda olduğu bir gün yaşandı.

Etkinliğe Defne Belediye başkanı Halil İbrahim Özgün ve bir çok davetli katıldı. - HATAY