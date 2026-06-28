Defne'de Evin Çatısında Bal Arılarına Oğul - Son Dakika
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Defne'de Evin Çatısında Bal Arılarına Oğul

28.06.2026 10:59
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin çatısında binlerce bal arısı yumak oluşturarak yaşam sürüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde 2 katlı bir evin çatısına 1 santimetrelik delikten giren binlerce bal arısı, günler içerisinde oğul oluşturdu. Sayıları her ecen gün artan ve gözle görülür olan arılar, ev sahibi Ali Nurlu'yu rahatız etmeden yaşamlarını sürdürseler de bir süre sonra arıcılar tarafından toplanacaklar.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Ali Nurlu, iki katlı evinin çatısında sayıları binleri bulan bal arılarını fark etti ve evin çatı kısmına arıların 1 santimetrelik küçük bir delikten girdiğini gördü. Gün geçtikçe sayıları artan bal arıları çatının dışındaysa belirgin bir yumak oluşturdu. Arıların çatısında oğul oluşturduğu evin sahibi Ali Nurlu, birkaç gündür binlerce arının kendilerini rahatsız etmeden evin çatısında yaşadığını söyledi. Bal arılarının çatıda bal yaptığını söyleyen Nurlu, bölgedeki arıcılarla konuşup arıları onlara vereceğini söyledi.

"Bir santimlik bir boşluk var hepsi içine giriyorlar ve yüz binlerce adet olmalı giderek artıyor"

Evinin çatısında içeriye giren arıların oğul yaptıklarını ifade eden Ali Nurlu, "Evimde 5 gün önce binlerce arının o tahtanın altından girdiğini fark ettik. Arılar giderek artıyor. On binlerce arıya ulaştı ve orada da bir yumak oluşturdular. Büyük bir ihtimalle Kraliçe arı içeride olduğu için giderek de artacak. Arılar bizi hiç rahatsız etmediler. Hiç saldırgan hiçbir şeyleri yok. Bunlar bal arılarıdır. Bal arıları büyük bir petek oluşturmuş olmalı. Çünkü artık içeriye giremiyorlardı. Sadece oradaki görünen lambrinin içine giriyorlar. Büyük bir ihtimalle büyük bir petek oluşturmuşlar. Birilerini aradık ve bölgede ihtiyaç sahibi arıcılar var. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içinde birilerine açtıracağım. Hepsini onlara hibe edeceğim. Bölgedeki ihtiyaç sahibi arıcıları araştırdım ve onlara vereceğim. Onlar değerli şeylerdir. Bir santimlik bir boşluk var hepsi içine giriyorlardı. Büyük bir ihtimalle yüz binlerce adet olmalı ve giderek de artıyor. Artık arılar içeriye giremiyorlar ve dışarıda büyük bir yumak oluşturdular. Doğanın bir nimeti bu ve arıların girdiği bir ev bereketlenir. İnşallah bereketli, huzurlu günlerimiz olur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Defne'de Evin Çatısında Bal Arılarına Oğul - Son Dakika

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