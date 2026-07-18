HBB, Defne Döver Mahallesi\'nde yol çalışmasına başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde 2 bin 300 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Defne ilçesine bağlı Döver Mahallesi'nde çalışma başlattı. Ekipler, 2 bin 300 metre uzunluğundaki güzergahta sathi kaplama uygulamasını sürdürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının kurumun planlama programı doğrultusunda il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - HATAY
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