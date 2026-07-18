HBB, Defne Döver Mahallesi'nde yol çalışmasına başladı - Son Dakika
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HBB, Defne Döver Mahallesi'nde yol çalışmasına başladı

HBB, Defne Döver Mahallesi\'nde yol çalışmasına başladı
18.07.2026 13:38  Güncelleme: 13:39
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde 2 bin 300 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı. Ekipler, güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde 2 bin 300 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Defne ilçesine bağlı Döver Mahallesi'nde çalışma başlattı. Ekipler, 2 bin 300 metre uzunluğundaki güzergahta sathi kaplama uygulamasını sürdürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının kurumun planlama programı doğrultusunda il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel HBB, Defne Döver Mahallesi'nde yol çalışmasına başladı - Son Dakika

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