Defne'nin Duyarlı Davranışı Takdir Topladı - Son Dakika
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Yerel

Defne'nin Duyarlı Davranışı Takdir Topladı

Defne\'nin Duyarlı Davranışı Takdir Topladı

Malatya'da Defne Akkaya, bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek değerler eğitimini gösterdi.

16.01.2025 13:17
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Malatya'da Gazi İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Defne Akkaya, okulda düzenlenen değerler eğitimi semineri sırasında bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine teslim ederek takdir topladı. Bu anlamlı davranışıyla, sadece arkadaşlarına değil öğretmenlerine de örnek olan Akkaya, okulda verilen değerler eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay, Gazi İlkokulunda düzenlenen değerler eğitimi semineri konferans salonunda gerçekleşti. Gazi İlkokulu öğrencisi Defne Akkaya, yerde içerisinde 7 bin TL'nin üzerinde nakit para ve kredi kartlarıyla birlikte kişisel eşyalar bulunan cüzdan buldu. Akkaya, durumu hemen rehber öğretmeni Ayten Güven'e bildirdi. Öğrencisinin duyarlı davranışını takdir eden Güven, birlikte okul yönetimine gitmek üzere cüzdanı okul müdür yardımcısı Bilal Dağtekin'e teslim ettiler.

Cüzdan sahibine teslim edildi

Okul yönetimi, cüzdanı inceledikten sonra, birkaç gün önce okulda seminere katılan Fen Bilgisi öğretmeni İlyas Korkmaz'a ait olduğunu belirledi. Öğrencisinin bu davranışına büyük bir takdirle yaklaşan okul yönetimi, cüzdanın sahibine teslim edilmesi için gerekli işlemleri başlattı. Minik öğrenci Defne Akkaya ise ödüllendirildi ve okul yönetimi tarafından davranışı övgüyle karşılandı.

"Doğru olanı yaparak cüzdanı sahibine teslim ettim"

Aynı zamanda öğretmen kızı olan Defne Akkaya, cüzdanı bulduğunda hissettiklerini ve neden böyle bir davranış sergilediğini açıklayarak, "Değerler eğitimi semineri için konferans salonuna girdiğimizde yerde içi dolu bir cüzdan gördüm. Hemen öğretmenime söyleyip ona teslim ettim. Bize her zaman eğitimlerde, bize ait olmayan şeyleri kesinlikle almamamız gerektiği söylendi. Ben de doğru olanı yaparak cüzdanı sahibine teslim ettim" dedi.

"Öğrencimiz bu konuda örnek oldu"

Rehber öğretmeni Ayten Güven, öğrencisinin gösterdiği duyarlı davranışa değinerek, "Öğrencimiz, seminer öncesi cüzdanı bulduğunda bana getirdi. Arkadaşları da bu davranışından dolayı alkışladılar. Bizler de öğrencimizi tebrik ediyoruz. Okulda sürekli olarak bu konularda eğitimler veriyoruz. Bizlere ait olmayan çok önemli eşyaların mutlaka sahiplerine ulaştırılması gerektiğini öğretiyoruz. Değerler eğitimi de bu yönde çok önemli. Öğrencimiz bu konuda çok güzel bir örnek oluşturdu" ifadelerine yer verdi.

"Böyle duyarlı çocukların olması, geleceğe olan umutlarımızı artırıyor"

Cüzdanı bulunan Fen Bilgisi öğretmeni İlyas Korkmaz ise bu davranışa teşekkür ederek, "Geçtiğimiz günlerde seminere geldiğimizde cüzdanımı kaybettim. Çok aradım, eşimle birlikte evi her tarafını kontrol ettik ama bulamadık. İçinde ödeme yapacağım için 7 bin TL'nin üzerinde nakit para ve kredi kartlarım vardı. Bu tür öğrencilerin olması, bizleri mutlu etti. Böyle duyarlı çocukların olması, geleceğe olan umutlarımızı artırıyor. Öğrencimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Okul Müdür Yardımcısı Bilal Dağtekin de öğrencisinin sergilediği bu değerli davranışı takdirle karşıladı. Dağtekin, "Verdiğimiz eğitimlerin hedefine ulaştığını görmek bizleri çok mutlu etti. Bu tür değerlerin, özellikle 3. sınıf gibi genç bir yaşta öğrenciler tarafından gösterilmesi bizleri gururlandırdı. Bu şekilde bir duyarlılığı küçük yaşta gösterebilen bir öğrencimiz olduğu için çok mutluyuz. Kendisini yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine de teşekkür ederiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Defne'nin Duyarlı Davranışı Takdir Topladı - Son Dakika

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