Defterdar Ersoy Kaymakam Memiş\'i Ziyaret Etti

Yerel

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Defterdarı Mehmet Ersoy, Kaymakam İlyas Memiş'i ziyaret etti. Konuğunu makamında kabul eden Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir Defterdarı Serkan Mehmet Ersoy, Kaymakam İlyas Memiş'i makamında ziyaret etti. Defterdar Mehmet Ersoy'a Burhaniye Malmüdürü Mustafa Ak eşlik etti. Konuklarını makamında kabil eden Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir Defterdarı Serkan Mehmet Ersoy ve Mal Müdürü Mustafa Ak'a, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, teşekkür etti. - BALIKESİR