Defterdarlıktan Vali Atay'a Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 33' üncü Vergi Haftası dolayısıyla İl Defterdarı Ali Aykaş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

33. Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Düzce Defterdarı Ali Aykaş ve Defterdarlık personeli Vali Cevdet Atay'ı ziyaret etti.

Vali Atay, Vergi Haftasını tebrik ederek "Vergi bir vatandaşlık ödevidir. Vergi ödemek zorunluluktan öte vatandaş olmanın, devlet olmanın gereğidir. Ülkemizde kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli mali kaynakların oluşturulmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Hafta vesileyle Defterdarlık personelimizin haftasını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Defterdar Aykaş, Vergi Haftası münasebetiyle hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında Vali Atay'a bilgi sundu. - DÜZCE