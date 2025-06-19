\'Değerler Hareketi\' projesi ödül töreniyle sona erdi

Afyonkarahisar'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Değerler Hareketi' projesi ödül töreni geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve kurum yöneticilerinin katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Sünnetci, "Değerler, bireyin kişiliğini şekillendirir; toplumu bir arada tutar, huzurun ve gelişmenin temelini oluşturur. Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, akademik başarının yanında, ahlaki duruşu yüksek bireyler yetiştirmeyi asli bir görev kabul ediyoruz. Bu noktada Değerler Hareketi projesiyle öğrencilerimizin yüreklerine dokunan, onların hayatlarına rehberlik eden güzel çalışmalar yürütüldüğünü memnuniyetle görmekteyiz" dedi.

İl genelinde 722 okulun katıldığı Değerler Hareketi projesinde 70 okul plaket almaya 124 okul ödül almaya hak kazandı. Bunu yanında 200 bin TL ödülün dağıtıldığı program içerisinde Sünnetci sürpriz yaparak kısa film yarışmalarında birinci olan okullara bisiklet hediye etti.

Program toplu hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR