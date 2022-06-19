Değirmen Gençlik iyilik peşinde - Son Dakika
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Değirmen Gençlik iyilik peşinde

19.06.2022 11:45
Değirmen Gençlik iyilik peşinde

Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Emir Sultan Mahallesi'nde yaşayan Bayser teyzeye moral ziyaretinde bulundu.

Yıldırım Belediyesi 'Değirmen Gençlik İyilik Ekibi' Emir Sultan Mahallesi'nde yaşayan Bayser teyzeye moral ziyaretinde bulundu.

Yıldırım Belediyesi'nin gençler için hayata geçirdiği 'Değirmen Gençlik Hareketi' yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere dokunuyor. 'İyilik İçin Harekete Geç' sloganıyla hayat bulan proje ile Yıldırımlı gençler ilçeye dair sosyal sorumluluk projeleri üretirken, fikirlerini uygulama imkanı buluyor. İlçenin dört bir yanına iyilik tohumları eken gençlerin yeni rotası Emir Sultan Mahallesi sakinlerini Bayser teyzenin evi oldu. Bayser teyze ile sohbet edip nasihatlerini dinleyen gençler, ilçenin koca çınarının elini öpüp hayır duasını aldı. Gençlerin 'Değirmen Gençlik Projesi'ile toplumsal dayanışma, sosyal sorumluluk, yeşil ve çevre duyarlılığı, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok sosyal konuda proje ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iyilik peşinde koşan gençlerin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Yıldırım'da gençlere yönelik birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençleri 'Değirmen Gençlik Ailesi'nin bir ferdi olmaya davet etti. Başkan Yılmaz, "Gençler, Yıldırım için harekete geçmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Sizleri, kendinizi ve gençliğinizi ifade edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanacağınız Değirmen Gençlik projemize katılmaya ve iyilik için harekete geçmeye davet ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, gençlik, İyilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Değirmen Gençlik iyilik peşinde - Son Dakika

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