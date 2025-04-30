Değirmisazlılar Yıllar Sonra Buluştu

Değirmisazlılar yıllar sonra Tavşanlı'da buluştu

Bir zamanların kömür üretim merkezi olan Değirmisaz'da 1940'lı ve 1950'li yıllarda doğup büyüyenler yıllar sonra bir araya gelerek eski günleri yad etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir zamanların kömür üretim merkezi olan Değirmisaz'da doğup büyüyenler, yıllar sonra Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde duygusal bir buluşmaya imza attı. 1940'lı ve 1950'li yıllarda bu şirin köyde doğup büyüyenler, yıllar sonra bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Bu anlamlı buluşmanın en özel konuklarından biri, 61 yıl önce Değirmisaz'dan Almanya'nın Gladbeck şehrine çalışmak için giden Kazım Yılmaz oldu. Arkadaşı Yahya Karabaş ile birlikte Türkiye'ye gelen Yılmaz, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği topraklarda eski dostlarıyla kucaklaştı. Buluşmada duygusal anlar yaşandı. Kazım Yılmaz, geçmişe dönerek o günlerdeki hatıralarını paylaştı. İlkokul yıllarında arkadaşlarıyla birlikte çekildikleri siyah beyaz bir fotoğrafı büyüterek getiren Yılmaz, bu sürpriziyle arkadaşlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. O yılların masumiyetini ve sıcaklığını yansıtan fotoğraf, eski dostları bir zaman tüneline götürdü. Değirmisazlılar, bu özel buluşmada hasret giderirken, geçmişten günümüze uzanan güçlü bağlarını bir kez daha pekiştirdiler.

Almanya'dan 34 yıl sonra Tavşanlı'ya gelerek çocukluk yılları arkadaşları ile buluşan Kazım Yılmaz şunları söyledi; "1947 Değirmisaz doğumluyum. 1964 yılında ortaokulu bitirdikten sonra Almanya madenci çırağı aramışlardı. Biz de yazıldık kayıt olduk ve 61 yıl önce Almanya'ya gittik. 1979'dan sonra annemler vefat etti, babam vefat etti ve en son 1991'de Tavşanlı'ya geldim. Bazı nedenlerden dolayı üzüldüm ve bir daha gelmedim buralara. Arkadaşlarım davet etmişlerdi ve tekrar geldim. Ayağımı ısındı bundan sonra inşallah sıkı zamanlarda gelirim. Değirmisaz'da okulun çabucak tamamlanması için dereden taş taşımıştık çocukluk yıllarında o hatıraları unutamam. Son olarak 1991 yılında Tavşanlı'ya geldim. Yanımda getirdiğim fotoğraf 1963 yılında son olarak arkadaşlarla çekildiğimiz fotoğraf idi. Küçüktü bu fotoğraf ve büyüttüm. Hepsinin adını soyadını okul numarasını sayarım. Çünkü her gün unutmamak için isimlerini tekrarlarım.