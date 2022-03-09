Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi - Son Dakika
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Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi

09.03.2022 11:01
Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi

Delice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimler yapıldı.

Delice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimler yapıldı.

Delice Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketler ile depolarda yağ ve temel gıda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Özellikle ayçiçeği yağı fiyatlarını kontrol eden ekipler, sıvı yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını da denetledi. Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. - KIRIKKALE

Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi
Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi
Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Delice'de zabıta ekiplerinden sıvı yağ denetimi - Son Dakika


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