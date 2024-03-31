DEM Parti Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Oy Kullandı

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Van DEM Parti Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Hürriyet İlköğretim Okulu 2229 Nolu sandıkta oy kullandı.

DEM Parti Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Hürriyet İlköğretim Okulu 2229 Nolu sandıkta oy kullandı. Eşbaşkan Şedal ve Zeydan'a İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt, Veysi Dilekçi ve partililer eşlik etti. 2229 nolu sandıkta oy kullanan Eşbaşkan Şedal ve Zeydan zarfı sandığa birlikte attı. Eşbaşkan ve beraberindeki partililer oy kullanımının ardından bahçedeki yurttaşlarla sohbet etti.

"SEÇİMİN BARIŞA VESİLE OLMASI GEREKİR"

Eşbaşkan Abdullah Zeydan ise 31 Mart seçimlerin barışa vesile olması gerektiğini vurguladı. Zeydan, "Bu seçimlerin başta kentimize barış getirmesini, hayırlı hizmetler getirmesini temenni ediyorum. Demokratik sistemin bir parçası olan seçimlere katılıp oy kullanan tüm halkımıza teşekkür ederiz. Bugün sandık başında görev yapan arkadaşlarımızın sandık güvenliği açısından son işlemlere kadar sandık başından ayrılmamasını ve sandıklara sahip çıkmasını diliyoruz" dedi.

"İRADEMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde basına açıklamalarda bulunan Eşbaşkan Adayı Neslihan Şedal, kazananın kadınların, gençlerin halkların olduğunu belirtti. Şedal, "Biliyoruz ki halkın iradesinin özgürlükten, eşitlikten demokrasiden yana sandıklara yansıyacağını bir kez daha ifade edelim. Buradan son bir çağrı ile bitirelim, tüm halkımıza sesleniyoruz oyumuzu kullanarak irademize sahip çıkalım ve sonuçlanıncaya kadar sandıkları terletmeyelim" diye konuştu.