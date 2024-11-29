(VAN) - Dem Parti Van İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bahçesaray belediyemize yönelik kayyum darbesini kabul etmiyoruz" denildi.
Dem Parti Van İl Başkanlığı'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Değerli Halkımız Bahçesaray belediyemize yönelik kayyım darbesini kabul etmiyor, tüm halkımızı bu hukuksuzluğa karşı demokratik tepkisini göstermeye çağırıyoruz."
Son Dakika › Yerel › Dem Parti'den Kayyum Darbesine Tepki - Son Dakika
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