DEM Parti İlçe Binasına Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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DEM Parti İlçe Binasına Saldırı Gerçekleştirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEM Parti İlçe Binası'na kimliği belirsiz bir kişi tarafından baltayla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda binanın camları kırıldı ve fiziki hasar meydana geldi. DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı İhsan Seylan, saldırıyı kınayarak seçim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

05.03.2024 11:00  Güncelleme: 11:50
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ZEHRA DEĞİRMENCİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEM Parti İlçe Binası'na dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından baltayla saldırı gerçekleştirildi. Binanın camları kırılırken, fiziki hasar meydana geldi. DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı İhsan Seylan, "Bugün siyasette bizimle yarışanlar, adil ve demokratik ortamlar dururken birilerinin arkasına saklanıp siyaset yapma çabaları beyhudedir. Gerçekten kaçmadır. Bu kaçma sadece kendilerini kandırma sürecidir" dedi.

DEM Parti İnegöl İlçe Başkanlığı binasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından baltayla saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın baltayla binanın camlarını kırdığı görüldü. Saldırının ardından parti üyeleri ilçe binası önüne gelerek saldırıyı kınadı.

"DEMOKRATİK BELEDİYECİLİĞİ ANLATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı İhsan Seylan, şu açıklamayı yaptı:

"Gecenin bu saatinde seçim çalışmalarımızın tam ortasında yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Güçlü bir şekilde kınıyoruz. Seçim çalışmalarımızı baltalamak noktasında olan fiziki olarak da baltalı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz buradan herkesin bilmesini istiyoruz ki seçim çalışmalarımızı baltalamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Biz seçim çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürmeye çalışacağız ve biz kazanacağız. Güçlü üçüncü yol söylemimiz kazanacak. Bugün siyasette bizimle yarışanlar, adil ve demokratik ortamlar dururken birilerinin arkasına saklanıp siyaset yapma çabaları beyhudedir, gerçekten kaçmadır. Bu kaçma sadece kendilerini kandırma sürecidir. Biz Bursa'nın bütün ilçelerinde ve büyükşehirde varız. Burada çalışmaları sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Demokratik belediyeciliği anlatmayı sürdüreceğiz. Biz kazanacağız.

"PARTİLER GERÇEKTEN DEMOKRASİYE İNANIYORSA BU SALDIRIYI KINAMALI"

Son olarak şunu söyleyeyim ki bugün bizimle beraber alanda olanlar, büyükşehir belediyesi adayı olanlar, AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi eğer gerçekten demokrasiye, insan haklarına ve seçimin bir sonucu olacağına inanıyorlarsa bu saldırıyı kınamalıdırlar. Onların genel merkezleri de kınamalıdır. Biz buradan tekrar söylüyoruz. Halkın iradesine yapılan saldırı sadece bir halkın iradesine değildir. Demokrasiye, insana haklarına ve barışa yapılan saldırıdır. Bizim mücadelemize yapılan bu saldırı beyhudedir. Biz kazanacağız. Sorumluların gerçek manada arkasındakilerle beraber yargılanması sürecinde burada olacağız ve bu sürecin takipçisi olacağız. Halkımıza da buradan şu çağrıyı yapıyoruz ki bugünden sonra artık yetkili kurumlarımız, avukatlarımız hukuki süreci takip edecektir. Provokasyon noktasında, provokasyon onların işidir. Biz hukukun içinde, demokrasinin içinde, insan hakları içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinize bu saatte buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti İlçe Binasına Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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