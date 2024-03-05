DEM Parti İlçe Binasına Saldırı Gerçekleştirildi

ZEHRA DEĞİRMENCİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde DEM Parti İlçe Binası'na dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından baltayla saldırı gerçekleştirildi. Binanın camları kırılırken, fiziki hasar meydana geldi. DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı İhsan Seylan, "Bugün siyasette bizimle yarışanlar, adil ve demokratik ortamlar dururken birilerinin arkasına saklanıp siyaset yapma çabaları beyhudedir. Gerçekten kaçmadır. Bu kaçma sadece kendilerini kandırma sürecidir" dedi.
DEM Parti İnegöl İlçe Başkanlığı binasına dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından baltayla saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın baltayla binanın camlarını kırdığı görüldü. Saldırının ardından parti üyeleri ilçe binası önüne gelerek saldırıyı kınadı.
"DEMOKRATİK BELEDİYECİLİĞİ ANLATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı İhsan Seylan, şu açıklamayı yaptı:
"Gecenin bu saatinde seçim çalışmalarımızın tam ortasında yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Güçlü bir şekilde kınıyoruz. Seçim çalışmalarımızı baltalamak noktasında olan fiziki olarak da baltalı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Biz buradan herkesin bilmesini istiyoruz ki seçim çalışmalarımızı baltalamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Biz seçim çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürmeye çalışacağız ve biz kazanacağız. Güçlü üçüncü yol söylemimiz kazanacak. Bugün siyasette bizimle yarışanlar, adil ve demokratik ortamlar dururken birilerinin arkasına saklanıp siyaset yapma çabaları beyhudedir, gerçekten kaçmadır. Bu kaçma sadece kendilerini kandırma sürecidir. Biz Bursa'nın bütün ilçelerinde ve büyükşehirde varız. Burada çalışmaları sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Demokratik belediyeciliği anlatmayı sürdüreceğiz. Biz kazanacağız.
"PARTİLER GERÇEKTEN DEMOKRASİYE İNANIYORSA BU SALDIRIYI KINAMALI"
Son olarak şunu söyleyeyim ki bugün bizimle beraber alanda olanlar, büyükşehir belediyesi adayı olanlar, AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi eğer gerçekten demokrasiye, insan haklarına ve seçimin bir sonucu olacağına inanıyorlarsa bu saldırıyı kınamalıdırlar. Onların genel merkezleri de kınamalıdır. Biz buradan tekrar söylüyoruz. Halkın iradesine yapılan saldırı sadece bir halkın iradesine değildir. Demokrasiye, insana haklarına ve barışa yapılan saldırıdır. Bizim mücadelemize yapılan bu saldırı beyhudedir. Biz kazanacağız. Sorumluların gerçek manada arkasındakilerle beraber yargılanması sürecinde burada olacağız ve bu sürecin takipçisi olacağız. Halkımıza da buradan şu çağrıyı yapıyoruz ki bugünden sonra artık yetkili kurumlarımız, avukatlarımız hukuki süreci takip edecektir. Provokasyon noktasında, provokasyon onların işidir. Biz hukukun içinde, demokrasinin içinde, insan hakları içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinize bu saatte buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz."
Son Dakika › Yerel › DEM Parti İlçe Binasına Saldırı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Uluslararası Vuslat Platformu, Balıkesir'de düzenlenen 'Yerelden Genele Hizmet Anlayışımız' konferansıyla bir araya geldi. Programda yapılan kahvaltının ardından Berat Kandili dolayısıyla dua ve Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Konuşmalarda Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığını koruduğu vurgulandı.
Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen Otomotiv Servisleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılarak esnaflarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnaflara hitap ederek, şehrin gelişimi ve esnafların desteklenmesi konularında konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Evren'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Yavaş, emekliye destek olunduğunu belirterek, hükümetin zam yapmadığını ve yerel seçimlerin bu duruma ikaz dönemi olduğunu söyledi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Ağrı Eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için Ağrı başta olmak üzere bölgedeki seçim çalışmalarını zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor. Sayan, en ücra köylere giderek hane sahipleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor ve seçimlerin doğuda zorlu olduğunu belirtiyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliği ve gıda krizine karşı kent içi tarımı yaygınlaştırmak amacıyla Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yeni bir kent bostanı oluşturdu. Bostanda çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilerek, Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokullarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Ayrıca, Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde bulunan bostan alanında da bitkisel üretim yapılıyor.
Aydın'ın Karacasu İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu'nun Karabağlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Çin'in Nanjing kentinde bir gökdelende çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
YSK'nin belirlediği seçim takvimine göre, geçici olarak ilan edilen aday listelerine yapılan itirazlar için süre bugün sona eriyor. İtirazlar ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılacak.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP'nin mevcut ilçe yönetimi ve meclis üyelerinin desteğiyle seçim çalışmalarına devam ediyor. Sengel, cadde cadde, sokak sokak gezerek halkın desteğini kazanmaya çalışıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?