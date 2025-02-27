DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü - Son Dakika
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DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşme sonrası Taksim'de basın toplantısı yaptı.

27.02.2025 17:53
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Taksim'de yapılan basın açıklamasını yerli ve yabancı onlarca basın mensubunun takip ettiği görüldü.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmenin ardından İstanbul Taksim'de basın açıklaması yapacakları otele geldi. Heyetin basın açıklamasına yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüştü - Son Dakika

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