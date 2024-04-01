DEM Parti, Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçeyi kazandı

Yerel

Kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin tamamını kazanan DEM Parti, seçim sonuçlarını Musa Anter Parkı'nda kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Siz bir tarih yazdınız. İki dönemdir iradenizi gasp eden AKP'li kayyumlarına akbabalar gibi çöken kayyumlara ders verdiniz. Bu sonuçlar, bu meydan asla bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyecektir" dedi.

DEM Parti, iki dönem de kayyum atanan Van Büyükşehir ile 13 ilçesinde seçimleri kazandı. Musa Anter Parkı'nda toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını kutladı.

"BU HALK KAYYUMLARA FIRSAT VERMEYECEK"

Abdullah Zeydan, Van halkına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Siz bu yüksek inançla yine barışı haykırdınız, Allah bin kere sizden razı olsun. Bu seçimin kaybedeni olmayacak demiştik. Hep beraber kazanacağız demiştik. Dün Van'da ve her yerde demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz gece gündüz halkımızın bize duyduğu güvene layık olarak kentimizin biriken sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Onlar nasıl ki bizim onurumuzu korudular, siz de onların onurunu korudunuz. Siz Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Gülten Kışanak'ın onurunu korudunuz. 125 gündür açlık grevinde olan siyasi tutsakların onurunu korudunuz. Sizlerle biz her zaman gurur duyduk. Biz hep dedik; '14'te 14 yapıp tarih yazacağız' demiştik. Siz bir tarih yazdınız. İki dönemdir iradenizi gasp eden AKP'li kayyumlarına akbabalar gibi çöken kayyumlara ders verdiniz. Bu sonuçlar bu meydan asla bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyecektir."