Iğdır'da 15 Temmuz etkinlikleri öncesi Erdoğan posteri - Son Dakika
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Iğdır'da 15 Temmuz etkinlikleri öncesi Erdoğan posteri

Iğdır\'da 15 Temmuz etkinlikleri öncesi Erdoğan posteri
14.07.2026 20:14  Güncelleme: 20:18
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Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesinde belediye hizmet binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı.

Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesinde belediye hizmet binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı.

Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programları öncesinde belediye hizmet binasının cephesi Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle donatıldı. Önceki yıllarda belediye binasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri yer alırken, bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin de asıldığı görüldü. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da 15 Temmuz etkinlikleri öncesi Erdoğan posteri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 15 Temmuz etkinlikleri öncesi Erdoğan posteri - Son Dakika
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