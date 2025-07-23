Demirci'de İmece Usulü Hasat Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Demirci'de İmece Usulü Hasat Geleneği

Demirci\'de İmece Usulü Hasat Geleneği
23.07.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçiler, buğday ve arpayı imece usulü ile el birliğiyle hasat ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kırsal mahallelerde buğday, arpa ve çavdar üreten çiftçiler hasatlarını imece usulü ile el birliği içerisinde gerçekleştiriyor.

İlçenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan buğday, arpa ve çavdar yetiştiriciliğinde 79 kırsal mahallede çiftçiler mahalle sakinleri ile birlikte türküler eşliğinde hasat yapıyorlar. Güneşin altında 3 gün bekletilen ekinler daha sonra dirgen marifeti ile traktör römorklarına yükleniyor. Traktör römorklarına yüklenen ekinler tarlanın ortasına döküldükten sonra kurulan oturak patoz makinesi ile öğütülüyor. Erkekler tarafından toplanan ekinler kadınlar tarafından da çevrede kalan arpa ve buğday saplarını da tırmıklarla toplayarak yardım ediyor.

Tarlada el birliği ile kurulan yer sofrasında sohbetler eşliğinde ise kahvaltı yapılıyor. Çiftçi Hüseyin Ersöz, "Yaz geldiğinde çiftçilerimizle çalışıyoruz. İmece bizim atalarımızdan dedelerimizden kalan bir gelenek. Komşularımız birbirleri arasında haberleşir akşamları sohbet ederken planlanır sırayla herkesin işine yardıma gidilir. Haziran başlar harman işlerimiz Temmuz ayı sonuna kadar devam ederiz. Sıcakta zor oluyor ama geleneklerimiz yaşatmak güzel. Çocuklarımız su getirir, kadınlar yemek yapar el birliği içerisinde harmanlarımızı kaldırırız. Dedelerimizden babalarımızdan gördüğümüzü geleceğe taşımaya gayret ediyoruz" dedi.

Hoşçalar Mahalle Muhtarı Hasan Çakmak ise "Demirci Anadolu'nun bağrıdır. Bizim memleketimizde çiftçilik ve hayvancılıkla geçim sağlanır. Harmanlarımızı traktörlerimizle çekip, oturak patozlarımızla öğütme yaparız. Köylülerimiz genellikle imece usulü cenaze olsun, düğün olsun her işte birbirleri ile yardımlaşırlar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Demirci, Ekonomi, Güncel, manisa, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Demirci'de İmece Usulü Hasat Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
17:09
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi’ne rekor ceza
Atık suyu denize deşarj eden Yalova Belediyesi'ne rekor ceza
17:05
Suudi Arabistan’a son yolcu Koray Günter oldu
Suudi Arabistan'a son yolcu Koray Günter oldu
16:57
Rekorlarla başladı, iflasla bitti 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
Rekorlarla başladı, iflasla bitti! 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
16:56
Beşiktaş’ta Al Musrati krizi
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi
16:56
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
16:49
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
3 çocuk annesi kadın, tabancayla vurularak öldürüldü
16:40
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
Sırbistan-Kosova arasında gerginlik yeniden alevlendi, normalleşme süreci askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 13:21:31. #7.12#
SON DAKİKA: Demirci'de İmece Usulü Hasat Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.